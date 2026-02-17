Borussia Dortmund-Atalanta Champions League 17-02-2026 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Almeno tre gol al Westfalenstadion

Il Borussia Dortmund ha sconfitto l’Atalanta al Westfalenstadion, causando l’eliminazione della squadra italiana dalla Champions League. La partita, giocata il 17 febbraio 2026 alle 21:00, si è conclusa con una vittoria netta dei tedeschi, che hanno segnato almeno tre gol. La squadra di casa ha dominato il match fin dai primi minuti, mettendo sotto pressione la difesa bergamasca.

All’Atalanta è toccato uno dei peggiori avversari possibili per i playoff di UEFA Champions League, ovvero il Borussia Dortmund, e la partita di andata si disputa al Westfalenstadion. La Dea era lanciata verso la qualificazione diretta agli ottavi ma ha perso le ultime due sfide contro Athletic Bilbao e Union Saint Gilloise, chiudendo solo 15esima.. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

