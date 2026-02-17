Borse di studio a quattro giovani meritevoli in ricordo di Ludovica

La Fondazione Ludovica “Pippi” Ardenghi ha premiato quattro studenti meritevoli, in ricordo della giovane scomparsa prematuramente, durante la seconda edizione delle borse di studio. La cerimonia si è svolta ieri nel cortile della scuola, davanti a molti familiari e amici di Ludovica, che hanno assistito con commozione.

Seconda edizione dell'iniziativa intitolata a "Pippi" Ardenghi. Presenti alla cerimonia di consegna alcune fra le massime autorità del territorio Si è svolta con grande partecipazione e profonda emozione la seconda edizione delle borse di studio dedicate alla memoria di Ludovica “Pippi” Ardenghi, promossa dalla Fondazione che porta il suo nome e nata in seno alla famiglia Ardenghi dopo la prematura scomparsa di Ludovica. La costituzione è del 2021, per volontà dei familiari, i genitori Roberto, presidente della Fondazione, e Ada con il fratello Alfredo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare il ricordo in opportunità concreta, sostenendo il talento e l’impegno delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Leccotoday.it Quattro borse di studio a giovani meritevoli in ricordo di LudovicaLa Fondazione Ludovica Ardenghi ha assegnato quattro borse di studio a giovani meritevoli, in ricordo di Ludovica “Pippi” Ardenghi, morta prematuramente e ricordata con grande affetto. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: SECONDO ADDENDUM al Bando di concorso per l’attribuzione di borse di studio, altri contributi economici e servizi, per il diritto allo studio universitario, per l’A.A. 2025/2026, per la fruizione dei benefici per il diritto allo studio universitario, destinato agli stude; Borse di studio Inps 2023/24: 2.000 euro per università e post-lauream, domande dal 29 gennaio al 2 marzo; La Regione Piemonte copre tutte le borse di studio universitarie; Pubblicazione graduatorie di assegnazione borse di studio per la frequenza di corsi di spe. Borse di studio Inps per 13mila studenti, scadenza prorogata: come fare domandaIl termine viene posticipato di quasi un mese. Il contributo è rivolto a studenti universitari e a chi frequenta corsi di specializzazione post-laurea. Tutti i requisiti richiesti, dai risultati ... quifinanza.it Borse di studio a quattro giovani meritevoli in ricordo di LudovicaSeconda edizione dell'iniziativa intitolata a Pippi Ardenghi. Presenti alla cerimonia di consegna alcune fra le massime autorità del territorio ... leccotoday.it Sabato De Sarno finanzia nuove borse di studio per il design della moda presso lo IED Firenze, ampliando l'accesso all'istruzione. Read more! x.com Consegnate due borse di studio, ciascuna del valore di 1.500 euro. Previsto anche un tirocinio formativo di tre mesi nell’azienda ISAB facebook