Borse di studio a quattro giovani meritevoli in ricordo di Ludovica

17 feb 2026

La Fondazione Ludovica “Pippi” Ardenghi ha premiato quattro studenti meritevoli, in ricordo della giovane scomparsa prematuramente, durante la seconda edizione delle borse di studio. La cerimonia si è svolta ieri nel cortile della scuola, davanti a molti familiari e amici di Ludovica, che hanno assistito con commozione.

Seconda edizione dell'iniziativa intitolata a "Pippi" Ardenghi. Presenti alla cerimonia di consegna alcune fra le massime autorità del territorio Si è svolta con grande partecipazione e profonda emozione la seconda edizione delle borse di studio dedicate alla memoria di Ludovica “Pippi” Ardenghi, promossa dalla Fondazione che porta il suo nome e nata in seno alla famiglia Ardenghi dopo la prematura scomparsa di Ludovica. La costituzione è del 2021, per volontà dei familiari, i genitori Roberto, presidente della Fondazione, e Ada con il fratello Alfredo. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di trasformare il ricordo in opportunità concreta, sostenendo il talento e l’impegno delle nuove generazioni.🔗 Leggi su Leccotoday.itImmagine generica

