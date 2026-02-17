borse al gruppo katachi per far conoscere san mauro pascoli

Il gruppo Katachi ha consegnato i borsoni sportivi ai giovani atleti di San Mauro Pascoli, in seguito alla presentazione avvenuta nella nuova sala parrocchiale Papa Francesco. La cerimonia si è svolta nell’ex teatrino Fausto Ricci, ora spazio dedicato agli incontri. I ragazzi, entusiasti, hanno ricevuto i nuovi equipaggiamenti per le prossime competizioni.

Nella nuova sala parrocchiale Papa Francesco, ex teatrino Fausto Ricci, a San Mauro Pascoli, sono stati consegnati ai giovani atleti sammauresi del gruppo Katachi i borsoni sportivi. I soliti tre grandi benefattori sammauresi Mauro Rossi, Giuseppe Casadei e Giorgio Zicchetti di ’Amarcord Samaèvar’ hanno sponsorizzato i borsoni nei quali sono stati ricamati la scritta Amarcord Samaèvar, il logo Katachi e San Mauro Pascoli. La consegna si è svolta in un clima festoso, alla presenza del sindaco Moris Guidi, di Moreno Pagliarani in rappresentanza della parrocchia e con la partecipazione di un folto numero di atleti con un’età dai 5 ai 40 anni e di tanti famigliari. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

