Il governo ha approvato il bonus affitto 2026, che prevede tre diverse misure di sostegno economico per giovani, studenti e neoassunti. La decisione arriva dopo molte richieste di aiuto per pagare l’affitto, soprattutto nelle città più costose. In particolare, i giovani sotto i 31 anni, gli studenti universitari e chi ha appena iniziato un nuovo lavoro potranno ricevere un contributo diretto per coprire parte delle spese di locazione. Le risorse messe a disposizione sono state allocate per favorire l’accesso alla casa e sostenere chi si trova in difficoltà.

Aiuti per l’affitto? Sotto quello che per sintetizzare si chiama “bonus affitto” nel 2026 rientrano tre diverse forme di sostegno economico: per i giovani under 31, per gli studenti universitari e per i neoassunti. Tre strumenti, con requisiti e modalità di accesso differenti, per alleggerire il peso dell’abitazione. Possono contarci giovani che cercano indipendenza, gli studenti lontani da casa e i lavoratori costretti a trasferirsi. Bonus affitto giovani under 31: come funziona nel 2026. Il bonus affitto giovani è confermato anche per il 2026. Si tratta di una detrazione Irpef pensata per favorire l’autonomia abitativa di chi lascia la casa dei genitori e prende in affitto un immobile come abitazione principale. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Bonus affitto 2026, tre aiuti per giovani, studenti e neoassunti: requisiti, importi e come ottenerli

