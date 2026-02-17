Bonfiglioli tagli nel magazzino | Stato di agitazione confermato

Bonfiglioli ha deciso di ridurre il personale nel suo magazzino di Bologna, un’azione che ha scatenato l’agitazione tra i lavoratori. La decisione deriva da un calo delle commesse e ha portato i sindacati a proclamare lo stato di agitazione. Nei prossimi giorni, si terrà un incontro tra le parti per trovare una soluzione.

Bonfiglioli, l’Automazione Mette a Rischio 60 Posti a Bologna: Sindacati in Agitazione e un Confronto Decisivo in Arrivo. Bologna è al centro di una crescente tensione sindacale. Bonfiglioli, azienda leader nel settore delle trasmissioni industriali, ha annunciato un investimento di 3,5 milioni di euro per automatizzare il proprio magazzino, una scelta che potrebbe portare all’esubero di sessanta lavoratori. I sindacati hanno già proclamato lo stato di agitazione e bloccato gli straordinari, chiedendo un confronto urgente per tutelare i dipendenti. Un Piano di Investimenti e le Preoccupazioni per l’Occupazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Uno sciopero improvviso ha scosso lo stabilimento Bonfiglioli di Bologna, dove i sindacati protestano contro un possibile taglio di posti di lavoro.

I sindacati hanno dichiarato lo stato di agitazione alla Bonfiglioli di Bologna, dopo che l’azienda ha deciso di continuare con l’automazione del magazzino, mettendo a rischio i 60 lavoratori in subappalto.

