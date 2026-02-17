Bologna analizza la giustizia | confronto serale tra esperti alla vigilia del referendum costituzionale

A Bologna, un gruppo di esperti ha discusso questa sera sulla giustizia italiana, in vista del referendum costituzionale di domenica. La discussione si è tenuta all’Auditorium di Illumia, dove sono intervenuti giudici, avvocati e accademici. L’incontro ha coinvolto oltre 200 persone, che hanno ascoltato con attenzione le opinioni sui possibili cambiamenti nel sistema giudiziario.

Bologna al centro del dibattito sulla giustizia: un confronto alla vigilia del referendum. Un intenso dibattito sulla giustizia italiana, con un particolare sul referendum costituzionale in arrivo, si è tenuto questa sera all'Auditorium di Illumia a Bologna. L'evento, promosso dall'Associazione Culturale Incontri Esistenziali, ha visto confrontarsi l'avvocato e professore Vittorio Manes, il vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini e il presidente di Bologna Bene Comune Enrico Biscaglia, analizzando le criticità e le possibili riforme del sistema giudiziario in un momento cruciale per il Paese.