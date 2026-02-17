Bollate tenta il furto di un’auto poi fugge | preso

Un uomo è stato arrestato a Bollate dopo aver tentato di rubare un’auto in via Anna Frank a Cassina Nuova. La polizia ha notato il soggetto che cercava di aprire il veicolo e, quando è stato scoperto, ha tentato di scappare. I Carabinieri della Tenenza locale sono riusciti a bloccarlo poco dopo. La fuga è durata pochi minuti prima del suo arresto.

Notte movimentata a Bollate, dove i Carabinieri della Tenenza locale hanno tratto in arresto un uomo ... ilnotiziario.net Bollate, furto al supermercato: arrestata per rapina impropriaA Bollate una donna residente in città è stata arrestata per rapina impropria dopo un furto al supermercato. I fatti si sono verificati nel supermercato ... ilnotiziario.net A #Milano si cerca ovunque la donna evasa dal carcere di Bollate: non è rientrata dopo un permesso premio. Era detenuta per aver ucciso un'anziana durante una rapina.