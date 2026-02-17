Boccia lancia l’allarme: la gestione Rai rischia di isolare l’Italia. Roma, 17 febbraio 2026 – Il presidente di Confindustria, Francesco Boccia, esprime forti preoccupazioni per la gestione delle nomine del Board Rai da parte della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, temendo un danno d’immagine per l’Italia e un’erosione della credibilità del servizio pubblico. L’intervento di Boccia apre un nuovo fronte nel dibattito sulla televisione di Stato, sollecitando un approccio più istituzionale e un maggiore coinvolgimento del Parlamento. Un intervento a sorpresa e il peso delle responsabilità industriali.🔗 Leggi su Ameve.eu

Antonio Tajani ha annunciato che spiegherà al Parlamento le ragioni e gli obiettivi dell’Italia nel partecipare come osservatore alla riunione di giovedì del Board of Peace per Gaza.

Argomenti discussi: Boccia: La premier si fermi sul Board, rischia di umiliare il Paese; Conferenza Monaco: Boccia, ‘Meloni assente e Tajani si arrampica sugli specchi’; CasaPound, cronisti fermati e identificati dalla polizia davanti alla sede (occupata). Boccia (Pd): Questo governo li protegge; Nemici degli italiani, Landini: Lo è il governo che vuole cambiare Costituzione.

