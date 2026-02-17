Boccia | La premier si fermi sul Board rischia di umiliare il Paese
Il presidente di Confindustria, Francesco Boccia, ha criticato duramente la decisione di Giorgia Meloni di insistere sulla sua scelta per il Board Rai, affermando che questa mossa potrebbe danneggiare l’immagine dell’Italia all’estero. Boccia ha sottolineato come il rischio di isolamento internazionale aumenti se la nomina non viene rivista. La sua preoccupazione si basa sulla possibile perdita di credibilità del servizio pubblico radiotelevisivo, che potrebbe compromettere la reputazione del Paese.
Boccia lancia l'allarme: la gestione Rai rischia di isolare l'Italia. Roma, 17 febbraio 2026 – Il presidente di Confindustria, Francesco Boccia, esprime forti preoccupazioni per la gestione delle nomine del Board Rai da parte della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, temendo un danno d'immagine per l'Italia e un'erosione della credibilità del servizio pubblico. L'intervento di Boccia apre un nuovo fronte nel dibattito sulla televisione di Stato, sollecitando un approccio più istituzionale e un maggiore coinvolgimento del Parlamento. Un intervento a sorpresa e il peso delle responsabilità industriali.
Inchino a Trump sul Board. Meloni pronta a umiliare Roma
Antonio Tajani ha annunciato che spiegherà al Parlamento le ragioni e gli obiettivi dell’Italia nel partecipare come osservatore alla riunione di giovedì del Board of Peace per Gaza.
