Board Peaceopposizioni | Roma scodinzola

Roma si muove sotto lo sguardo vigile delle opposizioni, mentre Board Peace si difende dalle accuse. La tensione si alza quando qualcuno afferma che cercare di bypassare la Costituzione equivale a violarla, accusando le autorità di usare parole per aggirare un divieto costituzionale. La polemica si accende in un momento in cui le decisioni politiche toccano direttamente le regole fondamentali dello Stato.

17.30 "Eludere la Costituzione è come violarla.State cercando di aggirare un divieto costituzionale,giocando con le parole".Così Schlein (Pd) su partecipazione dell'Italia al Board of Peace per Gaza. Fratoianni (Avs):"Qualsiasi sia la formula, imbucati o guardoni,il problema è la natura inaccettabile",la privatizzazione del Diritto internazionale. Per Bonelli (Avs):"Meloni ha dichiarato fedeltà al sovrano Trump".Magi+Eu:"Meloni sta ad aspettare dove è meglio scodinzolare".Auriemma (M5S):"E'la più grande operazione coloniale del XXI secolo".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Tajani: Board of Peace, l'Italia sarà al primo incontro. Schlein: aggirate la Costituzione. Magi: 'Il governo scodinzola'. Ira del ministroTajani ha annunciato che l'Italia parteciperà al primo incontro del Board of Peace, un organismo promosso dall'ex presidente Trump.

M.O.,risoluzione unitaria opposizioni:”no a ruolo Italia in board of peace”Le opposizioni hanno bocciato la proposta di inserire l’Italia nel Board of Peace, perché ritengono che questa decisione non sia nell’interesse del paese.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.