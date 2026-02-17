Board of Peace Tajani oggi alla Camera | il centrosinistra presenta una mozione unitaria per il no dell’Italia – La diretta

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani è intervenuto oggi alle 15 alla Camera per rispondere alle accuse del centrosinistra, che ha presentato una mozione unitaria contro l’Italia nella gestione della crisi a Gaza. La discussione si è accesa quando i deputati di sinistra hanno criticato le decisioni italiane, chiedendo una posizione più ferma. Tajani ha spiegato che il governo intende mantenere una linea equilibrata, sottolineando che l’Italia continuerà a sostenere le iniziative di pace. Nel corso del suo intervento, il ministro ha anche ricordato l’impegno dell’Italia nei soccorsi umanitari nella regione.

Board of Peace per Gaza, Tajani alla Camera – La diretta Il ministro degli Esteri Antonio Tajani oggi alle 15.30 riferisce in aula alla Camera sulla partecipazione dell'Italia come paese osservatore al Board of Peace per Gaza voluto dal presidente Usa Donald Trump. Tajani poi alle 16,45 sarà in Senato davanti alle commissioni Esteri e Difesa, "Non possiamo restare fuori dalla ricostruzione di Gaza, anche questa è una chiave di lettura a proposito della nostra presenza da osservatori nel Board. E poi è giusto esserci perché è un'ulteriore conferma dell'impegno del governo per stabilizzare il Medio Oriente", ha detto il titolare della Farnesina, posizione espressa anche dalla premier Giorgia Meloni. Board of Peace, Tajani in diretta alla Camera: "Vogliamo essere protagonisti ma come osservatori" Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato in Parlamento che il governo intende partecipare al Board of Peace come osservatore, non come protagonista. Nel pomeriggio è previsto un vertice a Palazzo Chigi con i leader del centrodestra Giorgia Meloni, Matteo Salvini, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Sul tavolo, tra l'altro, il decreto energia. Quello che tutti chiamano Board of Peace non è altro che un tavolo voluto e presieduto dal Presidente Donald Trump dove un manipolo di ricchi e politici decideranno del futuro di Gaza e della Palestina.