Board of Peace Tajani | Non partecipare sarebbe politicamente incomprensibile – Il video

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha detto che l’Italia deve partecipare ai negoziati di pace nel Mediterraneo, perché altrimenti si rischia di compromettere la stabilità della regione. La sua dichiarazione arriva dopo che alcuni paesi hanno deciso di non prendere parte agli incontri, suscitando polemiche e preoccupazioni. Tajani ha sottolineato che restare lontani sarebbe difficile da spiegare a livello internazionale e contraddice i valori della Costituzione italiana, che vieta di usare la guerra come strumento di risoluzione.

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "L'assenza dell'Italia a un tavolo in cui si discute di pace nel Mediterraneo sarebbe non solo politicamente incomprensibile, ma anche contrario alla lettera e allo spirito dello stesso articolo 11 della nostra Costituzione, laddove sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie. Il Governo ha ritenuto opportuno accettare l'invito dell'amministrazione Usa a presenziare, in qualità di Paese osservatore, alla prima riunione del Board of Peace. Questa è certamente una soluzione equilibrata e rispettosa dei nostri vincoli costituzionali" così Tajani intervenendo alla Camera nell'informativa sul Board of Peace.