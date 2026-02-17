Board of Peace Tajani | Non è comitato d' affari non scodinzoliamo attorno a Tony Blair – Il video

Il ministro Tajani ha chiarito che il Board of Peace non funziona come un comitato d’affari, e ha aggiunto di non avere rapporti di collaborazione con Tony Blair. La sua affermazione arriva in risposta alle critiche emerse dopo la diffusione di un video in cui veniva accusato di avvicinarsi troppo all’ex primo ministro britannico. Tajani ha anche spiegato di lavorare esclusivamente con il governo italiano e di non essere coinvolto in attività che possano sembrare legate a interessi privati.

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Non bisogna partecipare a un comitato d'affari? Noi non partecipiamo ad alcun comitato d'affari, non scodinzoliamo neanche vicino a Tony Blair Né collaboriamo con Tony Blair, io non collaboro con nessuno se non con il Governo del quale faccio parte" così il Ministro Tajani intervenendo in replica alla Camera dopo l'informativa sul Board of Peace. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.