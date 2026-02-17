Board of Peace Tajani | No a visioni partigiane davanti a bene supremo della pace – Il video
Il ministro degli Esteri Tajani ha commentato il video del Board of Peace, spiegando che la politica deve promuovere l’impegno spontaneo per la pace e respingere le posizioni partigiane. La sua presa di posizione arriva dopo che alcune frange hanno tentato di strumentalizzare il messaggio in chiave politica. Tajani ha sottolineato che le decisioni sulla pace devono essere prese senza influenze ideologiche, mettendo al primo posto il bene comune.
(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "È dovere della politica sostenere e incoraggiare questo impegno spontaneo, senza cedere a visioni partigiane che non hanno ragion d’essere di fronte al bene supremo della pace. Ce lo ha ricordato anche il Presidente Mattarella, che lo scorso 10 ottobre a Tallinn ha sottolineato quanto sia indispensabile sostenere gli sforzi ulteriori dei Paesi mediatori verso una vera pace, perché l’alternativa sarebbe devastante. Questo è il nostro impegno quotidiano. Questo è l’impegno del Governo per la pace e la stabilità di Gaza e del Medioriente" così il Ministro Tajani intervenendo alla Camera nell'informativa sul Board of Peace.🔗 Leggi su Open.online
Board of Peace, Tajani: "No a visioni partigiane davanti a bene supremo della pace"Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ha criticato le posizioni partigiane che si oppongono all’impegno per la pace.
