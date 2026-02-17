Board of Peace Tajani | Italia sarà Paese osservatore Via libera alla risoluzione di maggioranza
L’Italia non può mancare al Board of Peace organizzato per Gaza. E parteciperà nel ruolo di «Paese osservatore». È questo il messaggio mandato dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante le comunicazioni a Montecitorio. Un pomeriggio teso alla Camera, con il botta e risposta tra Tajani e le opposizioni, che ha portato all’approvazione della risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni con 183 sì e 122 contrari. L’assenza dell’Italia a un tavolo in cui si discute di pace nel Mediterraneo - ha esordito Tajani - «sarebbe non solo politicamente incomprensibile, ma anche contrario alla lettera e allo spirito dello stesso art. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
