Il ministro Tajani ha annunciato che l’Italia diventerà Paese osservatore all’interno del Consiglio di Sicurezza dell’ONU, una decisione presa dopo aver approvato la risoluzione di maggioranza. La proposta mira a mantenere il ruolo del nostro Paese senza compromettere i limiti imposti dalla Costituzione, secondo quanto affermato dal vicepremier. La risoluzione, approvata con il sostegno della maggioranza, rappresenta un passo importante per la partecipazione italiana alle questioni internazionali.

L’Italia non può mancare al Board of Peace organizzato per Gaza. E parteciperà nel ruolo di «Paese osservatore». È questo il messaggio mandato dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani durante le comunicazioni a Montecitorio. Un pomeriggio teso alla Camera, con il botta e risposta tra Tajani e le opposizioni, che ha portato all’approvazione della risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni con 183 sì e 122 contrari. L’assenza dell’Italia a un tavolo in cui si discute di pace nel Mediterraneo - ha esordito Tajani - «sarebbe non solo politicamente incomprensibile, ma anche contrario alla lettera e allo spirito dello stesso art. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

© Ilsole24ore.com - Board of Peace, Tajani: «Italia sarà Paese osservatore». Via libera alla risoluzione di maggioranza

Board of Peace, Tajani: «L’Italia sarà Paese osservatore»Tajani ha annunciato che l’Italia sarà presente come osservatore alla prossima riunione sul Mediterraneo, spiegando che la sua partecipazione nasce dalla volontà di contribuire alla stabilità regionale.

Board of Peace, Tajani: «L’Italia sarà Paese osservatore». Scintille in AulaAntonio Tajani ha annunciato che l’Italia parteciperà come Paese osservatore al Board of Peace dedicato a Gaza, dopo aver sottolineato l’importanza di non perdere questa occasione.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.