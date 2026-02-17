Board of Peace Tajani | Italia osservatore scelta rispettosa della Costituzione

Il ministro Tajani ha annunciato che l’Italia parteciperà come osservatore alla prima riunione del Board of Peace a Washington, scelta fatta dal governo per rispetto della Costituzione e delle decisioni internazionali.

“Il governo ha ritenuto opportuno accettare l’invito dell’Amministrazione americana a presenziare, in qualità di Paese osservatore, alla prima riunione del Board of Peace in programma giovedì a Washington. Questa è certamente una soluzione equilibrata e rispettosa dei nostri vincoli costituzionali”. Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso delle comunicazioni del governo sui più recenti sviluppi relativi al piano di pace per la Striscia di Gaza. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Board of Peace, Tajani: “Ruolo Italia come osservatore rispetta vincoli Costituzione”Il ministro Tajani ha spiegato che l’Italia ha deciso di partecipare come osservatore alla riunione del Board of Peace a Washington, perché il governo ha ritenuto opportuno accogliere l’invito degli Stati Uniti.

Board of Peace di Gaza, l’Italia entra come paese osservatore: “Pieno rispetto della Costituzione”L’Italia entra come osservatore nel Board of Peace di Gaza, un passo che ha generato reazioni contrastanti tra i politici italiani.

