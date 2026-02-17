Board of Peace Tajani in diretta alla Camera | Vogliamo essere protagonisti ma come osservatori

Oggi il ministro degli Esteri Antonio Tajani riferisce in Parlamento sulla questione del Board of Peace per Gaza: in diretta le comunicazioni dalla Camera. Risoluzione di Pd, Avs, M5s, +Europa e Italia Viva.🔗 Leggi su Fanpage.it

Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, annuncia che l’Italia parteciperà come osservatore alla prossima riunione del Board of Peace.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Italia come osservatore al Board of Peace, Tajani riferirà in Parlamento martedì; 'Il Board affronta il futuro di Gaza', Meloni schiera Tajani a Washington; Vertice di maggioranza su Board of Peace per Gaza e decreto bollette. Fonti: Provvedimento in Cdm mercoledì; Board of peace per Gaza. Tajani: Per l'Italia limiti costituzionali insormontabili.

Board of Peace, Tajani: Siamo stati invitati come osservatori, ma non siamo membri(Agenzia Vista) Roma, 16 febbraio 2026 Siamo stati invitati questa riunione come osservatore. Non potremmo prendervi parte come membri, perché lo statuto del Board of Peace è in contrasto con l'artic ... quotidiano.net

Board of Peace, Italia alla prima riunione come osservatore. Oggi Tajani riferisce in AulaLeggi su Sky TG24 l'articolo Board of Peace, Italia alla prima riunione come osservatore. Oggi Tajani riferisce in Aula ... tg24.sky.it

Si avvicina il primo incontro del Board of Peace promosso da Trump. Ospite di @mariacuffaro il Prof. Lorenzo Kamel, ordinario di Storia delle relazione internazionali all'Università di Torino, analizza le conseguenze della scelta di Netanyahu di facilitare l'acqui facebook

Tajani in Aula interviene sul Board of peace: cosa dicono le risoluzioni di maggioranza e opposizioni x.com