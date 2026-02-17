Board of Peace Tajani | Capisco le critiche ma non vedo quali siano le proposte alternative

Il ministro degli Esteri Tajani ha criticato le accuse rivolte al Board of Peace e a Donald Trump, sostenendo che le critiche si concentrano solo sulle parole, senza offrire soluzioni concrete. Durante una conferenza stampa a Roma, Tajani ha evidenziato come le opinioni negative siano spesso accompagnate da poche idee alternative, anche in un momento in cui nel mondo si susseguono tensioni e crisi diplomatiche. Un esempio concreto di questa mancanza di proposte è rappresentato dal fatto che, nonostante le polemiche, non sono state avanzate iniziative chiare per favorire il dialogo.

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "A parte gli attacchi, legittimi, al Presidente Trump e al Board of Peace, non ho sentito una parola di proposta. Cosa bisogna fare? No, per carità, attendo un rapporto scritto dell'opposizione per sapere quali sono le proposte per il futuro della Palestina. Non capisco perché, Presidente, tanto nervosismo. Si è nervosi quando mancano le idee e le proposte, perché si strilla" così il Ministro Tajani, nella replica sulla sua informativa sul Board of Peace alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Board of Peace, Tajani: "Capisco le critiche ma non vedo quali siano le proposte alternative" Board of Peace, Tajani: "Non esistono alternative concrete al piano Usa"Il ministro Tajani ha detto che il Governo italiano non vede soluzioni alternative concrete al piano degli Stati Uniti. Board of Peace, Tajani: "Non esistono alternative concrete al piano Usa" – Il videoIl ministro degli Esteri Tajani ha spiegato che il Governo italiano non vede alternative pratiche al piano di pace proposto dagli Stati Uniti, dopo aver preso posizione fin dall'inizio. Board of Peace, Tajani: Capisco le critiche ma non vedo quali siano le proposte alternative Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vertice di maggioranza su Board of Peace per Gaza e decreto bollette. Fonti: Provvedimento in Cdm mercoledì; Italia come osservatore al Board of Peace, Tajani riferirà in Parlamento martedì; Board of peace per Gaza. Tajani: Per l'Italia limiti costituzionali insormontabili; Board of Peace, Tajani: L'Italia ci sarà da Paese osservatore come la Commissione Ue. Board of Peace per Gaza, le reazioni delle opposizioni a Tajani: Dove ci state portando? Andiamo a fare i guardoni?Le critiche alla partecipazione come osservatori al Board of Peace: Non diplomazia ma prepotenza, non diritto ma affari ... tg.la7.it Board of Peace, Tajani: Capisco le critiche ma non vedo quali siano le proposte alternative(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 'A parte gli attacchi, legittimi, al Presidente Trump e al Board of Peace, non ho sentito una parola ... notizie.tiscali.it Il cosiddetto “Board of Peace” voluto da Donald Trump non rafforza la pace. Indebolisce le Nazioni Unite e mette da parte le regole condivise. Non è un organismo internazionale: è un club guidato da uno solo, dove chi entra ascolta e paga, ma non decide da facebook Il Cardinale Parolin: "Perplessità su partecipazione dell'Italia al Board of Peace per Gaza" x.com