Board of Peace Tajani | Capisco le critiche ma non vedo quali siano le proposte alternative – Il video

Il ministro Tajani ha commentato le critiche rivolte al Board of Peace, sottolineando di non aver ancora ascoltato soluzioni concrete. La sua dichiarazione arriva dopo le polemiche sui metodi adottati, anche se ha riconosciuto che le critiche sono legittime. Tajani ha aggiunto di non aver visto proposte alternative che possano sostituire quelle attuate finora. Durante una conferenza stampa, ha citato anche l’esempio di alcuni attacchi contro il presidente Trump, ritenendoli comunque insufficienti senza idee chiare in merito.
"A parte gli attacchi, legittimi, al Presidente Trump e al Board of Peace, non ho sentito una parola di proposta. Cosa bisogna fare? No, per carità, attendo un rapporto scritto dell'opposizione per sapere quali sono le proposte per il futuro della Palestina. Non capisco perché, Presidente, tanto nervosismo. Si è nervosi quando mancano le idee e le proposte, perché si strilla" così il Ministro Tajani, nella replica sulla sua informativa sul Board of Peace alla Camera. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Board of Peace, Tajani: "Non esistono alternative concrete al piano Usa" – Il videoIl ministro degli Esteri Tajani ha spiegato che il Governo italiano non vede alternative pratiche al piano di pace proposto dagli Stati Uniti, dopo aver preso posizione fin dall'inizio.
Board of Peace per Gaza, le reazioni delle opposizioni a Tajani: Dove ci state portando? Andiamo a fare i guardoni?Le critiche alla partecipazione come osservatori al Board of Peace: Non diplomazia ma prepotenza, non diritto ma affari ... tg.la7.it
Il cosiddetto “Board of Peace” voluto da Donald Trump non rafforza la pace. Indebolisce le Nazioni Unite e mette da parte le regole condivise. Non è un organismo internazionale: è un club guidato da uno solo, dove chi entra ascolta e paga, ma non decide da facebook
Il Cardinale Parolin: "Perplessità su partecipazione dell'Italia al Board of Peace per Gaza" x.com