Board of Peace Rosato Azione | Sarà un Cda finalizzato solo a fare affari – Il video

Il consigliere Rosato di Azione ha commentato che il Board of Peace sarà un semplice Consiglio di amministrazione, volto esclusivamente a fare affari. Durante una conferenza a Roma, ha sottolineato che non ci sono altri obiettivi in programma e ha indicato che la riunione si concentrerà solo su questioni economiche e di gestione.

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "Il Board of Peace? Un bel Consiglio di amministrazione è finalizzato a fare affari. Purtroppo lì bisogna prima di tutto riportare la pace, tenendo fermo il punto sul coinvolgimento serio di tutti i Paesi. Mi sembra che Trump vada in un'altra direzione. Purtroppo, aggiungerei, perché bisogna riconoscere che anche grazie a lui si è smesso di bombardare, non di sparare, ma di bombardare" così il deputato Rosato di Azione. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open.