Fratoianni ha criticato duramente Tajani in Aula, accusandolo di aver ignorato il ruolo dell’Italia nel Board of Peace. L’onorevole ha sottolineato come il discorso del politico sia stato privo di contenuti concreti e abbia mostrato una superficialità inaccettabile. A suo avviso, questa mancanza di chiarezza rafforza il senso di frustrazione tra i presenti, che si aspettavano risposte più chiare sul coinvolgimento italiano.

“Ci indigna l’incredibile superficialità di un discorso completamente vuoto: non ha detto nulla sul ruolo del nostro Paese in quel Board of Peace. Il collega Faraone ha trovato una definizione insuperabile: facciamo i guardoni? Ma il punto è che la natura del Board of Peace è inaccettabile. Siamo di fronte a un’ accolita di speculatori che in modo dichiarato annunciano la loro speculazione”. Così Nicola Fratoianni in aula alla Camera nelle dichiarazioni di voto di Avs sulle comunicazioni di Antonio Tajani sulla partecipazione dell’Italia da ‘osservatore’ al Board of Peace. “Il nostro Paese avrebbe dovuto dire ‘noi non ci stiamo’”, aggiunge Fratoianni, sottolineando che è ancora più “immorale davanti al genocidio e alla pulizia etnica che continua” a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Board of Peace? Natura inaccettabile, indignati dal discorso vuoto di Tajani”: l’affondo di Fratoianni in Aula

"Board of Peace",martedì Tajani in AulaIl ministro Tajani parteciperà martedì in Parlamento per discutere del Board of Peace, una decisione presa dal governo dopo le recenti tensioni sulla missione internazionale.

Tajani in Aula interviene sul Board of peace: cosa dicono le risoluzioni di maggioranza e opposizioniIl ministro degli Esteri Antonio Tajani ha preso parola oggi in Parlamento per spiegare il ruolo dell'Italia nel ‘Board of Peace’ di Gaza, a causa delle tensioni crescenti nella regione.

