Board of Peace Calenda | Per l' Italia una pagina nera non possiamo andare a prostrarci – Il video

(Agenzia Vista) Roma, 17 febbraio 2026 "E' una pagina nera per l'Italia e per il governo italiano. Noi non abbiamo mai fatto mancare il sostegno quando Meloni ha fatto delle cose che condividevamo, ma andarsi a prostrare davanti a una cosa che non è un board della pace ma è semplicemente un monarca che sarà presidente di questa cosa a vita, con una serie di immobiliaristi, dittatori, autocrati, che prevede sulle macerie di Gaza e sui morti di Gaza di costruire una specie di riviera dove forse ai palestinesi sarà riservato il fatto di poter fare i facchini, è una cosa indecente, indecente per la dignità nazionale.🔗 Leggi su Open.online

Board of Peace su Gaza, Tajani alla Camera: “L’Italia sarà osservatore. Non possiamo restare ai margini”Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che l’Italia parteciperà come osservatore alla prima riunione del Board of Peace su Gaza, dopo aver deciso di non restare ai margini di un tavolo internazionale cruciale.

