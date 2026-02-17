Blitz Milan il nuovo rinforzo arriva dal Real Madrid | la situazione

Il Milan ha messo gli occhi su un giocatore del Real Madrid e questa scelta deriva dalla necessità di rafforzare la squadra in vista della prossima stagione. Il club rossonero ha deciso di intervenire sul mercato, puntando su un nome importante per migliorare la propria rosa. Un dettaglio concreto è che il trasferimento potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane, con incontri già programmati tra le parti coinvolte.

Milan sempre molto attivo sul mercato in vista della prossima stagione: ecco le ultime sul possibile nuovo rinforzo. Domani sera ospiterà il Como nel recupero della 24esima giornata di Serie A, ma intanto il Milan continua a monitorare con grande attenzione il calciomercato con l'obiettivo di rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Igli Tare (Ansa Foto) – calciomercato.it Secondo quanto riportato in queste ore da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, il nuovo obiettivo della dirigenza rossonera sarebbe Victor Valdepenas, difensore centrale classe 2006 del Real Madrid.