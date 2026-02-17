Bimbo trapiantato frigo per trasporto cuore fuori da linee guida Meloni sente la madre

Un bambino di due anni, sottoposto a un trapianto di cuore il 23 dicembre all’ospedale Monaldi di Napoli, si trova in terapia intensiva e ora l’indagine si concentra sul trasporto dell’organo. La causa principale riguarda il frigorifero utilizzato per il trasporto, che non avrebbe rispettato le linee guida ufficiali. La prima nota riguarda proprio il fatto che il sistema di refrigerazione non era conforme agli standard previsti, mettendo a rischio la qualità dell’organo. La madre del piccolo ha parlato con Meloni, che ha ascoltato le sue preoccupazioni direttamente.

Bimbo di Due Anni in Terapia Intensiva: Indagine su un Trapianto Cardiaco e l’Intervento di Meloni. Un bambino di due anni, sottoposto a trapianto di cuore il 23 dicembre scorso presso l’ospedale Monaldi di Napoli, lotta per la vita in terapia intensiva. Le prime indagini suggeriscono che l’organo impiantato potrebbe aver subito danni durante il trasporto, aprendo un’inchiesta della Procura e spingendo la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, a un contatto diretto con la madre del piccolo per esprimere solidarietà e assicurare un impegno per accertare la verità. L’Indagine e il Contenitore “Fuori dalle Linee Guida”.🔗 Leggi su Ameve.eu

