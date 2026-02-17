Bimbo trapiantato a Napoli Meloni chiama la mamma | Avrete giustizia

Giorgia Meloni ha chiamato Patrizia, la madre di Tommaso, un bambino di due anni e tre mesi, che il 23 dicembre ha ricevuto un trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli, perché vuole assicurare che avrete giustizia. La premier si è interessata direttamente alla vicenda, promettendo supporto e vicinanza alla famiglia. La telefonata si è concentrata sulla speranza di un esito positivo e sulla volontà di seguire da vicino il caso.

(Adnkronos) – Secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha telefonato a Patrizia, la madre del piccolo Tommaso – bimbo di due anni e 3 mesi, che il 23 dicembre scorso ha subito il trapianto di un cuore danneggiato all'ospedale Monaldi di Napoli – per esprimere la sua solidarietà. Il cuore del bambino di Napoli è stato trasferito in un frigorifero che non rispettava le procedure standard, causando l'apertura di un'indagine da parte della procura. La madre del piccolo Tommaso: Il governo si è mobilitato. Le condizioni cliniche del piccolo paziente si presentano stabili.