Bimbo trapiantato a Napoli il nuovo cuore che viene del nord Il chirurgo della prima operazione chiede di ripetere l?intervento

Un cuore nuovo per il piccolo paziente del Monaldi. Dopo giorni preghiere e di disperazione, la notizia più attesa è arrivata ieri notte. C’è un cuore nuovo per il bambino che nell’ospedale di Napoli aveva subito un intervento chirurgico lo scorso 23 dicembre, quando gli era stato trapiantato un organo danneggiato. Una vicenda che ha fatto registrare una clamorosa svolta: Patrizia, la mamma del bambino, è stata convocata dalla direzione sanitaria, per una comunicazione urgente. Sulle prime, si è temuto il peggio. Si pensava che la convocazione potesse essere legata a una notizia drammatica, ma la svolta in questo caso è stata positiva. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

