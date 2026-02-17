Bimbo gravema resta in lista trapianto
Il bambino che ha subito un trapianto al Monaldi il 23 dicembre è ancora grave, ma le sue condizioni non sono cambiate. La famiglia aspetta con ansia un donatore compatibile, mentre i medici monitorano attentamente ogni segnale. Un team di specialisti lavora senza sosta per migliorare le possibilità di salvezza del piccolo. Nonostante la situazione difficile, il suo nome resta in lista per un possibile secondo intervento.
16.15 "Le condizioni cliniche del piccolo paziente che ha ricevuto il trapianto al Monaldi il 23 dicembre non presentano variazioni significative". Così il bollettino medico del bimbo di 2anni cui è stato trapiantato un cuore danneggiato. "Il paziente permane in lista trapianto fino a nuova valutazione". Domani consulto con esperti provenienti da varie strutture specializzate d'Italia. Dall'inchiesta emerge che "il frigo utilizzato per trasferire il cuore non era a norma, privo di sistemi di controllo-monitoraggio delle temperature".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Cuore bruciato, l'ospedale dei Colli: "Le condizioni del bimbo sono critiche. Ma resta in lista per il trapianto"Un bambino con il cuore bruciato è stato operato al Monaldi, ma le sue condizioni restano gravi.
Trapianto fallito, l'ospedale Monaldi: «Il bambino resta in lista di trapianto, le sue condizioni sono stabili»L’ospedale Monaldi di Napoli ha annunciato che il trapianto di cuore del bambino è fallito.
Argomenti discussi: Bimbo trapiantato con cuore bruciato, medici: 'Grave ma stabile'; Napoli, la mamma del bimbo col cuore bruciato: Non perdo la speranza, per oggi resta operabile; Corsa contro il tempo per il cuore di Tommaso: Oggi ancora operabile, domani nuova valutazione; Il ‘bimbo con il cuore bruciato’ resta in lista per il trapianto.
Bimbo trapiantato con cuore danneggiato, medici: Quadro grave ma stabileLe condizioni cliniche di Tommaso si presentano stabili, in un quadro che permane di grave criticità, si legge nel bollettino. Il Polo di Cardiochirurgia dell'Azienda dei Colli ha lavorato per orga ... tg24.sky.it
Tommasino resta in attesa di un cuore, condizioni gravi ma stabiliAGI - Sono stabili ma molto gravi le condizioni sanitarie di Tommasino, il bimbo di 2 anni cui è stato trapiantato un cuore 'bruciato' da una errata conservazione il 23 dicembre scorso e che ora è da ... msn.com
Restano stabili ma in un quadro di grave criticità le condizioni del bimbo di 2 anni e 4 mesi ricoverato all’ospedale Monaldi di #Napoli dopo le complicanze successive al trapianto di cuore effettuato il 23 dicembre 2025. Il piccolo è in terapia intensiva, sotto str facebook