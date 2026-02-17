Bimbo gravema resta in lista trapianto

Il bambino che ha subito un trapianto al Monaldi il 23 dicembre è ancora grave, ma le sue condizioni non sono cambiate. La famiglia aspetta con ansia un donatore compatibile, mentre i medici monitorano attentamente ogni segnale. Un team di specialisti lavora senza sosta per migliorare le possibilità di salvezza del piccolo. Nonostante la situazione difficile, il suo nome resta in lista per un possibile secondo intervento.

16.15 "Le condizioni cliniche del piccolo paziente che ha ricevuto il trapianto al Monaldi il 23 dicembre non presentano variazioni significative". Così il bollettino medico del bimbo di 2anni cui è stato trapiantato un cuore danneggiato. "Il paziente permane in lista trapianto fino a nuova valutazione". Domani consulto con esperti provenienti da varie strutture specializzate d'Italia. Dall'inchiesta emerge che "il frigo utilizzato per trasferire il cuore non era a norma, privo di sistemi di controllo-monitoraggio delle temperature".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Cuore bruciato, l'ospedale dei Colli: "Le condizioni del bimbo sono critiche. Ma resta in lista per il trapianto"Un bambino con il cuore bruciato è stato operato al Monaldi, ma le sue condizioni restano gravi.

Trapianto fallito, l'ospedale Monaldi: «Il bambino resta in lista di trapianto, le sue condizioni sono stabili»L’ospedale Monaldi di Napoli ha annunciato che il trapianto di cuore del bambino è fallito.

