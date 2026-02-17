Bimbo e cuore ‘bruciato’ la decisione dell’ospedale E la mamma | Non mollo
Un bambino di appena due anni si trova in gravi condizioni dopo un trapianto di cuore fallito, e l’ospedale ha deciso di sospendere le cure intensive. La madre, invece, ha dichiarato: “Non smetto di sperare”. Il piccolo ha subito l’intervento circa due mesi fa, ma subito dopo l’operazione ha iniziato a peggiorare, lasciando i medici senza alternative. Ora, la famiglia aspetta con ansia eventuali nuove possibilità di cura.
Da quasi due mesi un bambino lotta tra la vita e la morte dopo un trapianto di cuore che si è rivelato fallimentare fin dal primo istante. Ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, il piccolo è sopravvissuto grazie a un macchinario per la respirazione e la circolazione extracorporee, mentre attorno a lui si è stretto un intreccio di attese, consulenze e decisioni rinviate. La valutazione clinica interna, inizialmente prevista per lunedì 16 febbraio, è stata posticipata prima al giorno successivo e poi fissata definitivamente a mercoledì, in un clima di crescente tensione. Nel frattempo il bambino resta ufficialmente nella lista dei trapiantandi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Cuore bruciato, la madre del bimbo trapiantato: “È un guerriero. E come lui, io non mollo”
Patrizia Mercolino, madre di un bambino in gravi condizioni, afferma che il suo figlio, trapiantato il 23 dicembre con un cuore danneggiato, è un vero guerriero e lei stessa non si arrende.
Bimbo col cuore bruciato: attesa per la decisione sul trapianto
Sei giorni dopo il trapianto del cuore "bruciato" al bimbo di 2 anni, il medico cardiologo Giuseppe Limongelli, responsabile del "Follow-up del post-trapianto" all'ospedale Monaldi di Napoli, afferente all'Ospedale dei Colli, si è autosospeso dall'incarico
