Bimbo e cuore ‘bruciato’ la decisione dell’ospedale E la mamma | Non mollo

Un bambino di appena due anni si trova in gravi condizioni dopo un trapianto di cuore fallito, e l’ospedale ha deciso di sospendere le cure intensive. La madre, invece, ha dichiarato: “Non smetto di sperare”. Il piccolo ha subito l’intervento circa due mesi fa, ma subito dopo l’operazione ha iniziato a peggiorare, lasciando i medici senza alternative. Ora, la famiglia aspetta con ansia eventuali nuove possibilità di cura.

Da quasi due mesi un bambino lotta tra la vita e la morte dopo un trapianto di cuore che si è rivelato fallimentare fin dal primo istante. Ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, il piccolo è sopravvissuto grazie a un macchinario per la respirazione e la circolazione extracorporee, mentre attorno a lui si è stretto un intreccio di attese, consulenze e decisioni rinviate. La valutazione clinica interna, inizialmente prevista per lunedì 16 febbraio, è stata posticipata prima al giorno successivo e poi fissata definitivamente a mercoledì, in un clima di crescente tensione. Nel frattempo il bambino resta ufficialmente nella lista dei trapiantandi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Patrizia Mercolino, madre di un bambino in gravi condizioni, afferma che il suo figlio, trapiantato il 23 dicembre con un cuore danneggiato, è un vero guerriero e lei stessa non si arrende.

Un bambino con il cuore bruciato a causa di un grave incendio ha bisogno di un trapianto.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.