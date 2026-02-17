Bimbo del cuore bruciato c’è un nuovo organo disponibile ma la compatibilità è parziale Valutazione rimandata a mercoledì
Il bambino conosciuto come “cuore bruciato” ha bisogno di un nuovo cuore, ma la compatibilità parziale ha rallentato il suo intervento. La decisione definitiva sulla compatibilità sarà presa mercoledì, quando i medici valuteranno ulteriormente le opzioni. La sua condizione rimane critica, e il piccolo è in vita grazie a un supporto Ecmo da quasi due mesi, da quando il primo organo donato da Bolzano si è rivelato inutilizzabile a causa di danni.
È mercoledì 18 febbraio il giorno probabilmente più importante per il piccolo di 2 anni e 4 mesi, tenuto in vita con l’ Ecmo dal 23 dicembre scorso, quando l’impianto dell’organo arrivato da Bolzano, è fallito perché l’organo era danneggiato. “Bruciato” dall’utilizzo del ghiaccio secco e trasportato in un box non di ultima generazione. Martedì sera è scattata l’allerta per la compatibilità di un cuore a poche ore dall’arrivo a Napoli di luminari di trapianti pediatrici per un consulto all’ospedale Monaldi. Quattro ore di attesa per Patrizia Mercolino, la madre del piccolo paziente – che anche secondo gli esperti mostra una fibra eccezionale – convocata d’urgenza dalla direzione della struttura napoletana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
