Bimbo col cuore bruciato superteste in procura | l' errore dietro il dramma

Il tribunale di Milano ha ascoltato oggi i primi testimoni nell’ambito di un'indagine che riguarda il caso di Tommaso, il bambino di due anni con il cuore danneggiato. La procura ha deciso di intervenire dopo aver scoperto un possibile errore medico che potrebbe aver contribuito alla condizione critica del piccolo. Un superteste ha fornito dettagli che rafforzano i sospetti su una gestione medica sbagliata, e ora si cerca di capire come siano andate realmente le cose.

Emergono nuovi e inquietanti dettagli dietro quanto accaduto al piccolo Tommaso, il bimbo di due anni al quale è stato trapiantato un cuore bruciato. Alla base dell'errore ci sarebbe un deficit di comunicazione nei momenti decisivi della preparazione e della realizzazione dell’intervento chirurgico. Un buco informativo - lo definisce Il Messaggero -, poi un crescendo di silenzi che potrebbero aver spinto un medico del Monaldi, ospedale di Napoli dove il bimbo è ora ricoverato, a rassegnare le dimissioni dal proprio ruolo di responsabile del servizio di follow up nel reparto di trapiantologia. E la sua testimonianza è già stata messa agli atti dell’inchiesta napoletana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Il ministro della Salute Orazio Schillaci si è espresso sulla vicenda del bambino di Napoli con il cuore bruciato durante un trapianto, definendo l’errore come

Un bambino con il cuore bruciato ha ricevuto un secondo trapianto, una decisione presa dopo che il suo cuore originale si è deteriorato irreparabilmente.

