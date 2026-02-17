Bimbo col cuore bruciato superteste in procura | l' errore dietro il dramma
Il tribunale di Milano ha ascoltato oggi i primi testimoni nell’ambito di un'indagine che riguarda il caso di Tommaso, il bambino di due anni con il cuore danneggiato. La procura ha deciso di intervenire dopo aver scoperto un possibile errore medico che potrebbe aver contribuito alla condizione critica del piccolo. Un superteste ha fornito dettagli che rafforzano i sospetti su una gestione medica sbagliata, e ora si cerca di capire come siano andate realmente le cose.
Emergono nuovi e inquietanti dettagli dietro quanto accaduto al piccolo Tommaso, il bimbo di due anni al quale è stato trapiantato un cuore bruciato. Alla base dell'errore ci sarebbe un deficit di comunicazione nei momenti decisivi della preparazione e della realizzazione dell’intervento chirurgico. Un buco informativo - lo definisce Il Messaggero -, poi un crescendo di silenzi che potrebbero aver spinto un medico del Monaldi, ospedale di Napoli dove il bimbo è ora ricoverato, a rassegnare le dimissioni dal proprio ruolo di responsabile del servizio di follow up nel reparto di trapiantologia. E la sua testimonianza è già stata messa agli atti dell’inchiesta napoletana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Bimbo col cuore bruciato, la rabbia del ministro Schillaci sull'errore "inaccettabile" nel trapianto
Il ministro della Salute Orazio Schillaci si è espresso sulla vicenda del bambino di Napoli con il cuore bruciato durante un trapianto, definendo l’errore come
Bimbo con il cuore bruciato, in campo un team nazionale per il trapianto bis. Il superteste 3 ore dai pm
Un bambino con il cuore bruciato ha ricevuto un secondo trapianto, una decisione presa dopo che il suo cuore originale si è deteriorato irreparabilmente.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Cosa può succedere adesso al bimbo col cuore bruciato; Bimbo con il cuore bruciato, i medici di Roma: Nuovo trapianto impossibile per emorragia e infezione in corso; Bimbo col cuore bruciato, per i medici del Monaldi il trapiano è ancora possibile: ma è corsa contro il tempo; Il bimbo con il cuore bruciato non è più trapiantabile, ma il medico vuole rioperarlo. La mamma: Non mollo.
Il bambino col cuore ‘bruciato’ resta in lista per un nuovo trapianto. La mamma: Nessuna chiamata dalle istituzioniPer i medici dell'ospedale Monaldi di Napoli il bimbo può ancora sottoporsi a un trapianto. Domani verrà fatta una nuova valutazione ... dire.it
Bimbo col cuore bruciato dopo il trapianto, i medici: Quadro drammatico anche per polmoni e reniPeggiorano le condizioni del bimbo che ha subito il trapianto di cuore al Monaldi. Dopo il parere dei medici del Bambino Gesù di Roma, appaiono compromessi anche altri organi. fanpage.it
Bimbo e cuore 'bruciato', la decisione dell'ospedale arrivata ora - facebook.com facebook
Il bimbo col cuore “bruciato” resta nella lista trapianti. Primi interrogatori dei medici in Procura x.com