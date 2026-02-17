La premier Meloni ha chiamato Patrizia Mercolino, madre di un bambino di Napoli con il cuore danneggiato da ustioni. La chiamata arriva dopo che il piccolo ha ricevuto un trapianto di cuore trattato con una procedura innovativa, che ha suscitato molta attenzione. Meloni ha assicurato che lo Stato sta facendo tutto il possibile per aiutare la famiglia. La madre ha raccontato di aver ricevuto la telefonata mentre si trovava in ospedale, in attesa di aggiornamenti sulle condizioni del figlio.

Giorgia Meloni ha telefonato a Patrizia Mercolino, la madre del bimbo a cui è stato trapianto un cuore “bruciato” a Napoli. La premier ha assicurato alla donna che avrà giustizia per l’accaduto. Il bambino di due anni è ricoverato in condizioni gravissime presso l’ospedale Monaldi, dove è stato effettuato il trapianto di cuore sul quale si stanno facendo accertamenti medico-legali. Meloni ha telefonato alla madre del bimbo di Napoli Bimbo col cuore bruciato, cos’ha detto Meloni alla madre L’indagine della Procura: focus su contenitore e ghiaccio Meloni ha telefonato alla madre del bimbo di Napoli È stata la stessa Patrizia, madre del bimbo che ha ricevuto il trapianto di un cuore verosimilmente danneggiato, a svelare la telefonata ricevuta da Giorgia Meloni. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Bimbo col cuore bruciato a Napoli, Meloni chiama la madre Patrizia: "Stiamo facendo il possibile"

Bimbo con cuore ?bruciato?, la madre Patrizia Mercolino: «Bugie sull?intervento. Mio figlio può ancora avere un cuore nuovo»Patrizia Mercolino denuncia che le false notizie sull’intervento di suo figlio nascono da bugie diffuse dai medici, che secondo lei conoscevano fin dall’inizio i problemi sorti durante l’operazione.

Parla la mamma del bimbo col 'cuore bruciato': "trapianto ancora possibile"La mamma del bambino con il cuore bruciato ha annunciato che il trapianto è ancora possibile, dopo aver ricevuto questa conferma oggi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.