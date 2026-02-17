Bimba sottoposta a un intervento a cuore aperto i genitori | Grazia a medici e infermieri professionisti esemplari

Una bambina sottoposta a un intervento a cuore aperto all’ospedale Civico di Palermo ha ricevuto il plauso dei suoi genitori, che ringraziano i medici e gli infermieri per la loro professionalità. I genitori raccontano che grazie all’abilità del team sanitario, la loro figlia sta migliorando giorno dopo giorno, e sottolineano come il personale abbia dimostrato grande competenza e dedizione durante tutto il percorso. Questa testimonianza arriva in un momento in cui la cardiologia pediatrica dell’ospedale era stata spesso criticata per alcuni episodi passati.

Negli ultimi mesi la Cardiochirurgia pediatrica dell'ospedale Civico di Palermo è stata raccontata in più occasioni in modo fortemente negativo. Un racconto che, però, non rispecchia la realtà attuale del reparto, né quanto vissuto da chi oggi si affida a questa struttura nel momento più delicato possibile: la vita di un figlio. Parlo per esperienza diretta e recentissima. Mia figlia ha cinque mesi e pochi giorni fa ha subito un intervento a cuore aperto durato circa sei ore. Un'operazione lunga e delicatissima. Eppure non c'è stata alcuna complicazione, nulla che sia andato storto. Al contrario: dopo pochi giorni dall'intervento, la bambina stava già meglio di prima, con miglioramenti evidenti.