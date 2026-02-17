Bimba mortarilievi casa compagno mamma
Gli investigatori hanno compiuto un lungo sopralluogo nell’abitazione dell’uomo accusato dell’omicidio preterintenzionale della bambina, morta in circostanze ancora da chiarire. La scena del delitto, una casa situata in un quartiere periferico, è stata ispezionata con attenzione dopo che la madre della vittima aveva segnalato segni di violenza sul corpo della piccola.
19.20 Lungo sopralluogo degli investigatori a casa dell'uomo indagato per l'omicidio preterintenzionale della figlia della compagna. Prelevati lenzuola e abiti. Lui è a piede libero, la donna in cella con la stessa accusa. La bambina, due anni, è stata trovata morta a casa della madre, dopo l'allarme di questa. Per i consulenti della Procura di Imperia, però, la piccola era con la madre a casa del compagno, quando è morta. La madre sarebbe rientrata guidando per 16 km, con il corpicino della figlioletta.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Bimba morta in casa a Bordighera: indagato anche il compagno della madre
Bordighera, bimba morta in casa: indagato anche il compagno della madreA Bordighera, la morte della piccola di due anni, avvenuta in casa, ha portato gli inquirenti a coinvolgere anche il compagno della madre, un uomo di 42 anni, che ora è indagato per omicidio preterintenzionale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bimba morta, il gip: La madre ha viaggiato in auto col cadavere della figlia dalla casa del compagno fino a Bordighera; Beatrice morta in casa a 2 anni, trauma crainico e tante lesioni sul corpo della piccola; Bimba morta a Bordighera, autopsia: trauma cranico e lesioni sul corpo; Bimba morta a Bordighera, lunedì arrivano i Ris.
Bimba morta, Ris in casa del compagno della madre: prelevati lenzuola e indumentiL'abitazione rimane sotto sigillo. Sequestrata una telecamera esterna dell'abitazione. L'uomo, accusato di omicidio preterintenzionale come la donna, si dice innocente ... rainews.it
Bimba morta a Bordighera, conclusa l'autopsia. Il gip: La madre ha mentitoIl medico legale ha descritto un quadro di ecchimosi diffuse su più parti del corpo compatibili con l'azione di un corpo contundente. Intanto la donna è in carcere con l'accusa di omicidio preterinten ... tg24.sky.it
Bimba morta a Bordighera, conclusa l'ispezione nella casa di Perinaldo: sequestrati alcuni indumenti e lenzuola (Foto e Video) "Il locale rimane sotto sequestro", dice l'avvocato Urbini facebook
Sviluppi sul caso della bimba di 2 anni trovata morta in casa a Bordighera, sul suo corpo riscontrati ecchimosi ovunque e trauma cranico. I Ris in casa del compagno della madre #ANSA x.com