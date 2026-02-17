Bimba mortarilievi casa compagno mamma

Gli investigatori hanno compiuto un lungo sopralluogo nell’abitazione dell’uomo accusato dell’omicidio preterintenzionale della bambina, morta in circostanze ancora da chiarire. La scena del delitto, una casa situata in un quartiere periferico, è stata ispezionata con attenzione dopo che la madre della vittima aveva segnalato segni di violenza sul corpo della piccola.

19.20 Lungo sopralluogo degli investigatori a casa dell'uomo indagato per l'omicidio preterintenzionale della figlia della compagna. Prelevati lenzuola e abiti. Lui è a piede libero, la donna in cella con la stessa accusa. La bambina, due anni, è stata trovata morta a casa della madre, dopo l'allarme di questa. Per i consulenti della Procura di Imperia, però, la piccola era con la madre a casa del compagno, quando è morta. La madre sarebbe rientrata guidando per 16 km, con il corpicino della figlioletta.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

