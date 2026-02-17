Billie Joe Armstrong oltre i Green Day | una vita per la musica
Billie Joe Armstrong compie 54 anni oggi, 17 febbraio, perché ha dedicato tutta la vita alla musica. La sua passione si riflette anche nel modo in cui si prende cura della sua voce, che rimane fresca e potente nonostante gli anni. La sua carriera va oltre i Green Day, con progetti e collaborazioni che continuano a sorprendere i fan.
Oggi, 17 febbraio, il carismatico leader dei Green Day, Billie Joe Armstrong, spegne cinquantaquattro candeline, pur dimostrandone la metà. Nato a Oakland, in California, cresce a Rodeo, un quartiere di Berkeley, e ha origini italiane: i suoi trisnonni paterni, Pietro Marsicano e Teresa Nigro, erano entrambi nativi di Viggiano, in provincia di Potenza. La madre del cantautore è Ollie Jackson, cameriera al Rod’s Hickory Pit; suo padre, Andrew Marsicano Armstrong, era un camionista e musicista jazz part-time. È morto nel 1982 per un cancro all’esofago, quando suo figlio aveva appena dieci anni: a lui è dedicata la struggente ballad Wake Me Up When September Ends. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
Billie Joe Armstrong dei Green Day incoraggia gli agenti dell’ICE a “lasciare quel lavoro di m—a”A poche ore dall’inizio del Super Bowl, Billie Joe Armstrong dei Green Day ha lasciato il pubblico senza parole con una frase forte durante il concerto a San Francisco.
“Agenti ICE, lasciate quel lavoro di me**a. Trump vi scaricherà. Venite dalla nostra parte”: Billie Joe Armstrong dei Green Day scalda l’atmosfera del Super BowlBillie Joe Armstrong dei Green Day ha fatto un appello diretto agli agenti dell’ICE, chiedendo loro di lasciare il lavoro.
Green Day Feat Cast American Idiot - 21Guns (Guitar Cover Preview) By Rocker 16
Argomenti discussi: Una nuova Marshall Dookie in arrivo? È tempo di un Marshall Billie Joe Armstrong?; Super Bowl, Bad Bunny celebra Porto Rico e gli immigrati. Ira di Trump: Disgustoso, schiaffo agli Usa; Nati il 17 febbraio: da Michael Jordan a Pieraccioni, vip e celebrities famosi; I Green Day scaldano il pubblico del Super Bowl: niente appelli politici, ma a parlare chiaro è la loro musica.
Billie Joe Armstrong oltre i Green Day: una vita per la musicaOggi, 17 febbraio, il carismatico leader dei Green Day, Billie Joe Armstrong, spegne cinquantaquattro ... msn.com
Green Day: Billie Joe Armstrong ha scoperto di avere origini italiane! Leggi la storia e guarda la fotoCon questa notizia i fan italiani dei Green Day non possono far altro che essere felici. Il frontman del gruppo, Billie Joe Armstrong, ha scoperto di avere origini lucane. E lo ha dimostrato con un ... virginradio.it
Tanti auguri Billie Joe! il frontman dei Green Day compie oggi 54 anni qual è un loro brano che portate nel cuore scopri di più su Billie Joe chitarrista al link nei commenti EPA/C.Monterrosa facebook
Buon compleanno @billiejoe! Oggi il leader dei @GreenDay compie 54 anni. Scopri la sua storia prima di entrare nella band #GreenDay #BillieJoeArmstrong x.com