Billie Joe Armstrong oltre i Green Day | una vita per la musica

Billie Joe Armstrong compie 54 anni oggi, 17 febbraio, perché ha dedicato tutta la vita alla musica. La sua passione si riflette anche nel modo in cui si prende cura della sua voce, che rimane fresca e potente nonostante gli anni. La sua carriera va oltre i Green Day, con progetti e collaborazioni che continuano a sorprendere i fan.

Oggi, 17 febbraio, il carismatico leader dei Green Day, Billie Joe Armstrong, spegne cinquantaquattro candeline, pur dimostrandone la metà. Nato a Oakland, in California, cresce a Rodeo, un quartiere di Berkeley, e ha origini italiane: i suoi trisnonni paterni, Pietro Marsicano e Teresa Nigro, erano entrambi nativi di Viggiano, in provincia di Potenza. La madre del cantautore è Ollie Jackson, cameriera al Rod’s Hickory Pit; suo padre, Andrew Marsicano Armstrong, era un camionista e musicista jazz part-time. È morto nel 1982 per un cancro all’esofago, quando suo figlio aveva appena dieci anni: a lui è dedicata la struggente ballad Wake Me Up When September Ends. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Billie Joe Armstrong dei Green Day incoraggia gli agenti dell’ICE a “lasciare quel lavoro di m—a”A poche ore dall’inizio del Super Bowl, Billie Joe Armstrong dei Green Day ha lasciato il pubblico senza parole con una frase forte durante il concerto a San Francisco.

