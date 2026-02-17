Bilancio dello Stato nuovi IBAN dal 2026 | indicazioni per restituzione somme nella NOTA MIM

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha annunciato che dal 2026 cambieranno i codici IBAN per le restituzioni di denaro allo Stato. La comunicazione, datata 16 febbraio, spiega che i nuovi numeri serviranno per tutte le operazioni di rimborso a partire dal primo gennaio dell’anno prossimo. La modifica interessa principalmente le scuole e gli enti pubblici che devono versare o ricevere fondi statali. Un esempio concreto riguarda le scuole che riceveranno i pagamenti sui nuovi conti bancari, evitando così problemi di accredito.

Con una nota del 16 febbraio, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha comunicato l'aggiornamento dei codici IBAN da utilizzare per la restituzione di somme all'entrata del bilancio dello Stato a decorrere dal 1° gennaio 2026.