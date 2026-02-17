Bice è l’unica cosa che a Milano non cambia Anche quando Versace era solo Gianni
Bice resta l’unico ristorante a Milano che non cambia, anche quando Gianni Versace non era ancora il nome famoso che conosciamo oggi. La sua storia dura da un secolo, mentre altri locali di tendenza si rinnovano ogni anno. Da sempre, Bice mantiene lo stile e l’atmosfera di un tempo, attirando clienti che cercano un’esperienza autentica e senza tempo. Negli anni, ha visto passare molte generazioni di milanesi e turisti, conservando il suo fascino originale.
A Milano ci sono ristoranti di tendenza e poi c’è Bice. Quelli cambiano ogni stagione, questo compie cento anni. Dal 1926, tra via Monte Napoleone e via della Spiga, generazioni di stilisti hanno imparato una regola non scritta: prima o poi da Bice ci passi. Ci andava Gianni Versace quando era ancora un giovane sarto con ambizioni enormi, ci tornano ancora oggi modelle, PR, editor e direttori creativi durante la Fashion Week. Al centro, seduta, Beatrice Mungai Bice ristorante Perché in una città che corre, Bice è rimasta ferma nel punto esatto in cui la tradizione diventa stile. E lo stile, a Milano, è una cosa seria. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
Leggi anche: Che cosa succede al potere quando oltre 3.000 miliardari controllano 18,3 trilioni di dollari? L'impatto non è solo sull'economia: quando il denaro compra accesso, influenza e silenzio, cambia anche il modo in cui funziona la politica
“Dopo la morte di Gianni Versace ci davano per falliti. Eravamo due cose imperdonabili: ricchi e calabresi. Mia sorella Donatella Versace? Era l’assistente e la sorella minore di un genio”: parla SantoSanto Versace, fratello di Gianni, ricorda con fermezza il periodo dopo la morte del famoso stilista, quando molti li consideravano falliti solo perché erano calabresi e ricchi.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Bice Lazzari a Roma: 200 opere per raccontare oltre quarant’anni di sperimentazione; Roma: Bice Lazzari. I linguaggi del suo tempo - Mostra d'arte nel Lazio; Valeria Golino: Da adolescente dopo due interventi di scoliosi ho perso la spensieratezza. L'amore? Non è più una priorità; >ANSA-FOCUS/ Bice Lazzari, alla Gnamc la mostra sull'antesignana dell'astratto.
Incendio al teatro di Napoli: l'intervista a Lara Sansone, la proprietaria nipote di Luisa Conte e Bice Cerruti in Un posto al SoleDopo l'incendio al teatro Sannazaro a Napoli, Lara Sansone, proprietaria, direttrice artistica e nipote dell'attrice Luisa ... msn.com
Il ristorante Bice compie cento anni: la tradizione celebrata dal Financial TimesIl ristorante festeggia un secolo di attività e il quotidiano britannico gli dedica un servizio per festeggiare l’immutabilità ... milano.repubblica.it
Percorso di Alta Formazione sull’Afasia – Approccio Conversazionale Due moduli, un’unica visione: riportare la comunicazione al centro della riabilitazione. Condotto da Bice Trombetti, Giulia Berta e Virginia Reay, il percorso integra la Valutazione (marz facebook