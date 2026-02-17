Bice è l’unica cosa che a Milano non cambia Anche quando Versace era solo Gianni

Bice resta l’unico ristorante a Milano che non cambia, anche quando Gianni Versace non era ancora il nome famoso che conosciamo oggi. La sua storia dura da un secolo, mentre altri locali di tendenza si rinnovano ogni anno. Da sempre, Bice mantiene lo stile e l’atmosfera di un tempo, attirando clienti che cercano un’esperienza autentica e senza tempo. Negli anni, ha visto passare molte generazioni di milanesi e turisti, conservando il suo fascino originale.

A Milano ci sono ristoranti di tendenza e poi c’è Bice. Quelli cambiano ogni stagione, questo compie cento anni. Dal 1926, tra via Monte Napoleone e via della Spiga, generazioni di stilisti hanno imparato una regola non scritta: prima o poi da Bice ci passi. Ci andava Gianni Versace quando era ancora un giovane sarto con ambizioni enormi, ci tornano ancora oggi modelle, PR, editor e direttori creativi durante la Fashion Week. Al centro, seduta, Beatrice Mungai Bice ristorante Perché in una città che corre, Bice è rimasta ferma nel punto esatto in cui la tradizione diventa stile. E lo stile, a Milano, è una cosa seria. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

“Dopo la morte di Gianni Versace ci davano per falliti. Eravamo due cose imperdonabili: ricchi e calabresi. Mia sorella Donatella Versace? Era l’assistente e la sorella minore di un genio”: parla SantoSanto Versace, fratello di Gianni, ricorda con fermezza il periodo dopo la morte del famoso stilista, quando molti li consideravano falliti solo perché erano calabresi e ricchi.

