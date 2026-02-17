Bianca Belair costretta a rinunciare anche a WrestleMania 42
Bianca Belair non prenderà parte a WrestleMania 42 a causa di un infortunio subito durante gli allenamenti. La wrestler si è fatta male durante una sessione di preparazione, e i medici le hanno consigliato di fermarsi per evitare peggioramenti. La sua assenza rappresenta una grande perdita per la manifestazione, che si avvicina rapidamente.
Bianca Belair, una delle colonne della divisione femminile, ha visto il proprio cammino sul ring interrompersi da un evento imprevisto che ha richiesto interventi medici e un lungo periodo di recupero. A febbraio è emersa la necessità di un intervento chirurgico alla mano, annunciato sui canali ufficiali, e il successivo percorso riabilitativo ha superato ogni previsione, rendendo impossibile un rientro imminente per le competizioni principali della stagione. Le ultime valutazioni di addetti ai lavori hanno confermato l’allontanamento dall’impegno agonistico previsto per aprile, mantenendo alta l’attenzione sul futuro della fighter. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Bianca Belair a WrestleMania 42: anticipazioni e aggiornamenti
Dopo quasi un anno di stop, Bianca Belair si prepara a tornare sul ring a WrestleMania 42.
Bianca Belair operata, salta WrestleMania 42
Bianca Belair si è sottoposta a un intervento chirurgico a causa di un infortunio subito durante un match, e questa operazione la impedirà di partecipare a WrestleMania 42.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Nuovi dettagli sui piani della WWE per Bianca Belair; Bianca Belair costretta a un intervento chirurgico; WWE: Bianca Belair si sottopone a intervento chirurgico al dito.
WWE: Bianca Belair si sottopone a intervento chirurgico al ditoNuovo aggiornamento sulle condizioni di Bianca Belair. La superstar WWE ha annunciato attraverso le sue Instagram Stories che si sottoporrà a un intervento chirurgico al dito infortunato. Belair è fuo ... zonawrestling.net
Nuovi dettagli sui piani della WWE per Bianca BelairBianca Belair è assente dalla WWE da WrestleMania 41 e i fan si chiedono quando tornerà sul ring. worldwrestling.it
Bianca Belair commenta l’aumento di peso di Montez Ford #WWE #MontezFord #BiancaBelair x.com
Le ultime novità ufficiali su BIANCA BELAIR. Cavolo, il suo sembrava un infortunio leggero o di scarsa entità, invece praticamente potrebbe superare un anno di stop o quasi. - facebook.com facebook