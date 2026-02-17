BESS e FV | i coefficienti di derating per l’Asta 2028 del Capacity Market

Terna ha rivisto i coefficienti di derating per l’Asta 2028 del Capacity Market, in particolare per le fonti di energia come il fotovoltaico e l’accumulo, per garantire una rete più stabile. La decisione deriva dalle recenti analisi sui rischi di sovraccarico e dalla necessità di adattare le previsioni di produzione alle condizioni reali. Questo cambiamento potrebbe influenzare le offerte delle aziende energetiche e i piani di investimento nel settore.

Capacity Market 2028: Terna Ricalibra il Peso di Accumulo e Fotovoltaico per la Stabilità della Rete. Roma, 17 febbraio 2026 – Una svolta nella valutazione delle fonti intermittenti è al centro dell’aggiornamento dei coefficienti di derating per l’Asta 2028 del Capacity Market, presentato oggi da Terna. La mossa mira a ottimizzare l’integrazione di accumulo elettrochimico (BESS) e fotovoltaico (FV) nel sistema elettrico nazionale, in un contesto di rapida crescita di queste tecnologie e di crescente attenzione alla stabilità della rete. Un Nuovo Metodo per Valutare l’Affidabilità. L’aggiornamento metodologico, reso pubblico oggi, introduce una revisione dei criteri con cui si valuta il contributo effettivo di BESS e FV alla copertura del fabbisogno di capacità elettrica.🔗 Leggi su Ameve.eu Leggi anche: Riforma pensioni, ultime su coefficienti di trasformazione: caleranno? Cyber capacity building, l’Italia rafforza l’asse con il GhanaL’Italia e il Ghana rafforzano la collaborazione nel settore digitale attraverso un nuovo programma di Cyber Capacity Building. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Celle da 628 Ah per la 1a volta in un BESS 400 MWh in Cina; Fotovoltaico copre il 60% dei consumi di uno stabilimento di serramenti; Storage energetico: è l’anno della svolta?; Schoenherr nel finanziamento da 460 milioni di euro, guidato da Unicredit, per il progetto Ogrezeni, uno dei più grandi impianti ibridi rinnovabili (fotovoltaico + BESS) in Europa. BESS e FV: i coefficienti di derating per l’Asta 2028 del Capacity MarketTerna aggiorna la metodologia per l'asta MC 2028: scopri i nuovi coefficienti di derating per BESS e fotovoltaico. rinnovabili.it Capacity Market, le nuove modifiche di Terna: Terna ha avviato una nuova consultazione pubblica volta ad aggiornare la disciplina del Mercato della Capacità e la metodologia dei coefficienti di derating… dlvr.it/TQzx7D #EnergiaSolare #Fotovoltaico #Transiz x.com 12–16 February 2026 | Capacity Middle East Grand Hyatt Dubai Conference & Exhibition Centre, UAE Every market has its crossroads. For us, the next one is Dubai. At Capacity Middle East, we’ll join the conversations shaping the future of digital infrastru facebook