Besanino fermo per un anno | i sindaci lanciano un sondaggio

I sindaci della zona hanno deciso di avviare un sondaggio dopo aver appreso che il Besanino resterà fermo per un anno a causa dei lavori per la Pedemontana, che inizieranno il 7 settembre 2026 e dureranno fino ad agosto 2027. La linea ferroviaria S7, che collega Lecco e Molteno a Milano Porta Garibaldi, sarà sospesa durante questo periodo, lasciando senza collegamenti i pendolari e le attività locali. Un dettaglio che preoccupa molte persone che usano quotidianamente il treno per andare al lavoro o a scuola.

Dal 7 settembre 2026 fino alla fine di agosto 2027 il Besanino, la linea ferroviaria S7 che collega Lecco-Molteno a Milano Porta Garibaldi, verrà interrotto per consentire i lavori legati alla realizzazione di Pedemontana. Un lungo anno di stop che preoccupa migliaia di pendolari abituali e che ha spinto i sindaci dei Comuni brianzoli lungo la tratta a muoversi per tempo: hanno lanciato un questionario anonimo e online per capire in anticipo come si organizzeranno i viaggiatori una volta che il servizio ferroviario sarà sospeso. L'interruzione avverrà in prossimità della stazione di Biassono-Lesmo, creando di fatto una doppia situazione di capolinea: a Villasanta per chi viaggia in direzione Milano, e a Triuggio per chi si muove verso Lecco.