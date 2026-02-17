Bergamo il Questore Nicolì visita il comando di Polizia locale di via Coghetti

Il Questore Vincenzo Nicolì ha visitato mercoledì mattina il comando della Polizia locale di Bergamo in via Coghetti, per conoscere da vicino il lavoro degli agenti e discutere delle sfide quotidiane. Durante l'incontro, ha fatto il punto sulle attività di sicurezza in città e ha ascoltato le esigenze del personale in servizio. La visita ha coinvolto anche la sindaca Elena Carnevali, l’assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni e la comandante Monica Porta, che hanno illustrato le principali problematiche del settore.

Bergamo. Nella mattina di martedì 17 febbraio il nuovo Questore di Bergamo, Vincenzo Nicolì, si è recato in visita istituzionale al comando della Polizia locale in via Coghetti: ha incontrato la sindaca Elena Carnevali, l'assessore alla Sicurezza Giacomo Angeloni e la comandante del corpo Monica Porta. La comandante Porta ha illustrato l'organizzazione della Polizia locale, articolata in diverse unità operative, e l'azione di presidio capillare sul territorio cittadino, dal centro ai quartieri, anche attraverso il potenziamento dei distaccamenti. È stata inoltre sottolineata l'attenzione alle nuove fragilità e al disagio giovanile, ambiti nei quali anche gli agenti della Polizia locale sono sempre più spesso chiamati a intervenire.