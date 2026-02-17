Benatia Marsiglia clamoroso dietrofront! Resta su richiesta della proprietà Longoria verso un ruolo ridimensionato

Roberto De Zerbi ha deciso di lasciare il Marsiglia, ma la proprietà ha deciso di trattenere Mehdi Benatia e Pablo Longoria: quest'ultimo cambierà ruolo e si concentrerà su compiti più istituzionali. La scelta è arrivata dopo giorni di tensione, con il club che ha preferito mantenere alcuni dei suoi dirigenti chiave nonostante le dimissioni annunciate.

