‘Belcea Quartet’ armonie classiche e moderne
Il ‘Belcea Quartet’ porta in scena un concerto che unisce musica classica e moderna, a causa della richiesta crescente di esperienze artistiche innovative. Dopo aver partecipato a un recente concerto sinfonico, il quartetto si prepara a esibirsi questa sera al teatro Comunale di Ferrara, alle 20.
Dopo l’ultimo concerto sinfonico, ‘Ferrara Musica’ propone un affascinante appuntamento cameristico. Oggi, il teatro Comunale, alle 20.30, vedrà protagonista il ‘Belcea Quartet’ (nella foto) in un programma che, sospeso tra Webern, Mozart e Beethoven, traccia una linea evolutiva precisa sul superamento del linguaggio e della forma classici. Fondato a Londra nel 1994, il quartetto è composto da Corina Belcea-Fisher e Suyeon Kang al violino, Krzysztof Chorzelski alla viola e Antoine Lederlin al violoncello. La serata si apre con i Cinque movimenti per quartetto d’archi op. 5 di Anton Webern. Composti nel 1909, sono considerati un pilastro fondamentale del repertorio del Novecento, segnando il distacco del compositore dalle influenze tardo-romantiche in favore di un’atonalità libera e radicale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Prosegue Jazz Up Close, Francesco Patti Quartet e Lino Costa Quartet in concerto da Cinematocasa
Francesco Patti Quartet e Lino Costa Quartet suonano ancora al Cinematocasa di Palermo, portando le loro esibizioni nel cuore della città.
Fiuggi, "Armonie d'inverno"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: ‘Belcea Quartet’, armonie classiche e moderne.
‘Belcea Quartet’, armonie classiche e moderneDopo l’ultimo concerto sinfonico, ‘Ferrara Musica’ propone un affascinante appuntamento cameristico. Oggi, il teatro Comunale, alle 20.30, vedrà protagonista ... ilrestodelcarlino.it
Il Belcea Quartet in concerto per Ferrara Musica e al Teatro Regio. Il 17 e 18 febbraio con musiche di Webern e Beethoven #ANSA x.com
Torna lunedì prossimo, dopo due anni di assenza, uno dei quartetti più acclamati sullo scenario mondiale, il Belcea Quartet. Lunedì 16 febbraio, ore 20:30 Teatro Carlo Felice ore 19:30: presentazione a cura di Danilo Faravelli I - facebook.com facebook