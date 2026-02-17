Il ‘Belcea Quartet’ porta in scena un concerto che unisce musica classica e moderna, a causa della richiesta crescente di esperienze artistiche innovative. Dopo aver partecipato a un recente concerto sinfonico, il quartetto si prepara a esibirsi questa sera al teatro Comunale di Ferrara, alle 20.

Dopo l’ultimo concerto sinfonico, ‘Ferrara Musica’ propone un affascinante appuntamento cameristico. Oggi, il teatro Comunale, alle 20.30, vedrà protagonista il ‘Belcea Quartet’ (nella foto) in un programma che, sospeso tra Webern, Mozart e Beethoven, traccia una linea evolutiva precisa sul superamento del linguaggio e della forma classici. Fondato a Londra nel 1994, il quartetto è composto da Corina Belcea-Fisher e Suyeon Kang al violino, Krzysztof Chorzelski alla viola e Antoine Lederlin al violoncello. La serata si apre con i Cinque movimenti per quartetto d’archi op. 5 di Anton Webern. Composti nel 1909, sono considerati un pilastro fondamentale del repertorio del Novecento, segnando il distacco del compositore dalle influenze tardo-romantiche in favore di un’atonalità libera e radicale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘Belcea Quartet’, armonie classiche e moderne

