Beer&Food Attraction chiude con il +7% di visitatori | boom della mixology e dell’analcolico

Beer&Food Attraction si è conclusa a Rimini con un aumento del 7% di visitatori, un risultato che riflette la crescente popolarità delle bevande analcoliche e della mixology tra gli appassionati. Durante l’evento, sono stati registrati oltre 145 buyer provenienti da 45 Paesi diversi, superando le stime di partecipazione iniziali. La manifestazione ha visto un forte interesse per le tendenze emergenti nel settore delle bevande, con numerosi stand dedicati alle nuove creazioni senza alcol e ai cocktail innovativi.

A Rimini oltre 600 espositori e 145 buyer esteri. Spazio ampliato per la miscelazione, boom delle birre analcoliche e nuove tendenze nel consumo consapevole Beer&Food Attraction di Italian Exhibition Group chiude in fiera a Rimini l'undicesima edizione con un +7% di visitatori professionali e 145 buyer provenienti da 45 Paesi, che superano le attese iniziali. Determinante la strategica collaborazione con Ice Agenzia, che ha rafforzato il programma di incoming e gli incontri tra aziende e operatori esteri, ampliando le opportunità di business. A trainare l'edizione 2026, con oltre 600 espositori da 16 Paesi, distribuiti su 14 padiglioni, è stata anche la spinta verso il settore Mixology, con un'area espositiva ampliata del 39%. Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, è intervenuto alla decima edizione dei Campionati della Cucina Italiana 2026, svoltasi dal 15 al 17 febbraio presso il Rimini Expo Centre nell'ambito della manifestazione Beer & Food Attraction. UNA FIERA DA BERE A Rimini l'11esima edizione di Beer&Food Attraction celebra 30 anni di birre artigianali in Italia. Il ministro Lollobrigida: "Stiamo lavorando a innovazioni per sostenere il settore"