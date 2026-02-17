Becky Lynch ha un ultimo obiettivo prima di appendere gli stivali al chiodo
Becky Lynch si dà un’ultima sfida prima di lasciare il ring, motivata dalla voglia di ottenere un titolo importante. La wrestler irlandese, nota per le sue imprese sul quadrato, mira a conquistare ancora una volta un campionato, portando avanti un percorso che l’ha resa una delle più amate dai fan. Dopo anni di successi e momenti indimenticabili, ora si prepara a chiudere la carriera con una vittoria significativa.
Becky Lynch ha costruito una carriera che la pone tra le figure di maggiore rilievo della WWE, capace di totalizzare titoli e momenti memorabili. Tra i riconoscimenti ottenuti figurano le corone conquistate e la recente affermazione nel Women’s Intercontinental Championship. Uno specifico obiettivo resta però irraggiungibile finora: la Money in the Bank. Durante il GQ Couples Quiz, dove ha partecipato insieme a Seth Rollins, è emersa la consapevolezza di questa lacuna. Nel frattempo, l’attenzione si sposta su Elimination Chamber, il prossimo grande appuntamento della WWE, in programma per la notte di sabato 28 e domenica 29 febbraio allo United Center di Chicago, con una copertura che seguirà lo svolgimento dell’evento e i principali risvolti sul palcoscenico wrestling. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
