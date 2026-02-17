Becky Lynch si dà un’ultima sfida prima di lasciare il ring, motivata dalla voglia di ottenere un titolo importante. La wrestler irlandese, nota per le sue imprese sul quadrato, mira a conquistare ancora una volta un campionato, portando avanti un percorso che l’ha resa una delle più amate dai fan. Dopo anni di successi e momenti indimenticabili, ora si prepara a chiudere la carriera con una vittoria significativa.

Becky Lynch ha costruito una carriera che la pone tra le figure di maggiore rilievo della WWE, capace di totalizzare titoli e momenti memorabili. Tra i riconoscimenti ottenuti figurano le corone conquistate e la recente affermazione nel Women’s Intercontinental Championship. Uno specifico obiettivo resta però irraggiungibile finora: la Money in the Bank. Durante il GQ Couples Quiz, dove ha partecipato insieme a Seth Rollins, è emersa la consapevolezza di questa lacuna. Nel frattempo, l’attenzione si sposta su Elimination Chamber, il prossimo grande appuntamento della WWE, in programma per la notte di sabato 28 e domenica 29 febbraio allo United Center di Chicago, con una copertura che seguirà lo svolgimento dell’evento e i principali risvolti sul palcoscenico wrestling. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Becky Lynch ha un ultimo obiettivo prima di appendere gli stivali al chiodo

