bdc challenge | vince happy il progetto che coniuga musica e ai per superare l’ansia da prestazione scolastica

Happy ha vinto la BDC Challenge 2026, perché ha sviluppato un progetto che combina musica e intelligenza artificiale per aiutare gli studenti a gestire l’ansia da prestazione scolastica. La squadra ha creato un’app che propone brani personalizzati e tecniche di rilassamento, rispondendo alle esigenze di chi si sente sotto pressione prima degli esami. La competizione, arrivata alla sua terza edizione, coinvolge studenti di terza media e punta a stimolare la creatività e l’innovazione tra i più giovani.

La BDC Challenge 2026 incorona il talento e la sensibilità di Gabriele Belsito. A soli 13 anni, ha trasformato la sua passione per musica e percussioni in una risposta a stress e ansia scolastica — una realtà che conosce da vicino — integrando l'intelligenza artificiale con il linguaggio universale del ritmo per accompagnare gli studenti verso maggiore equilibrio e consapevolezza. Innovazione, creatività e responsabilità verso il futuro sono stati i pilastri della BDC Challenge 2026, l'iniziativa di BDC School, giunta alla sua terza edizione, che riunisce studenti di terza media con l'obiettivo di valorizzare il talento delle nuove generazioni e accompagnarle nello sviluppo di idee capaci di generare impatto reale.