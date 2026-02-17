Baveno | dal 18 febbraio al via il senso unico alternato a Feriolo

Il Comune di Baveno ha annunciato che da domani, 18 febbraio, entrerà in vigore il senso unico alternato a Feriolo, a causa dei lavori di messa in sicurezza di via 42 Martiri. La decisione si è resa necessaria dopo la consegna del cantiere alla ditta De Giuliani, che sta intervenendo su una strada molto frequentata dai residenti e dai turisti. In questi giorni, si stanno installando i cartelli e le semafore temporanee per regolare il traffico.

Al via da domani, mercoledì 18 febbraio, il senso unico alternato a Feriolo.Lo ha fatto sapere il Comune, precisando che con la consegna del cantiere alla Ditta De Giuliani è partito il cantiere per i lavori a per la messa in sicurezza di via 42 Martiri, dove sarà realizzato anche un nuovo.