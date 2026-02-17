Bastoni si scusa per la gioia dopo il rosso a Kalulu | Era un dovere

Alessandro Bastoni si scusa per aver esultato dopo aver visto il cartellino rosso a Kalulu, spiegando che era un gesto dovuto. La scena si è verificata durante la semifinale di Coppa Italia tra Milan e Inter allo Stadio Giuseppe Meazza, quando Bastoni ha esultato con entusiasmo dopo l’espulsione del difensore avversario.

MILANO, ITALIA – 2 APRILE: Alessandro Bastoni dell'FC Internazionale si riscalda prima della semifinale di Coppa Italia tra AC Milan e FC Internazionale allo Stadio Giuseppe Meazza il 2 aprile 2025 a Milano, Italia. Le scuse di Bastoni e le minacce ricevute. Alessandro Bastoni ha espresso le sue scuse riguardo al controverso modo in cui ha festeggiato il cartellino rosso mostrato a Pierre Kalulu durante il Derby d'Italia tra Inter e Juventus. L'episodio ha sollevato un acceso dibattito e l'ex difensore ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte in risposta alle sue azioni.

Bastoni e la moglie chiudono i commenti social: insulti e minacce terribili dopo il rosso di KaluluCamilla Bresciani, moglie del calciatore dell’Inter Bastoni, ha deciso di chiudere i commenti sui social dopo aver ricevuto insulti e minacce pesanti.

Bastoni nella bufera, l’esultanza dopo il rosso a Kalulu scatena i socialAlessandro Bastoni si trova al centro di polemiche sui social dopo l’episodio avvenuto durante il derby di San Siro tra Inter e Juventus.

