Bastoni scuse e frecciate | Ho sbagliato ma quanto perbenismo | mia moglie e l’arbitro minacciati di morte

Alessandro Bastoni ha deciso di intervenire dopo le polemiche scatenate dall’episodio nel derby d’Italia, che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu e ha acceso discussioni sul fair play. Durante un’intervista a Sky Sport e in conferenza stampa, il difensore dell’Inter ha espresso il suo punto di vista, raccontando anche le minacce di morte ricevute da sua moglie e dall’arbitro. Bastoni ha ammesso di aver sbagliato, ma ha criticato il troppo perbenismo che si è creato intorno alla vicenda, sottolineando come le tensioni siano aumentate e coinvolgano anche le persone vicine a lui. Il gioc

Bodo 17 febbraio 2026 – Alessandro Bastoni ha scelto di parlare. Lo ha fatto al microfono di Sky Sport e poi in conferenza stampa, alla vigilia del match europeo con il BodoGlimt, tornando sull’episodio del derby d’Italia vinto 3-2 dall’Inter e che ha portato al secondo giallo, e quindi all’espulsione, di Pierre Kalulu ( leggi qui ). Il difensore nerazzurro ha ricostruito quei secondi con parole nette. “Ho sentito un contatto al braccio, che rivedendo ho assolutamente accentuato”, ha detto, spiegando di aver aspettato alcuni giorni per riguardare l’azione e misurare la distanza tra la percezione “dal vivo” e le immagini.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Arbitro La Penna e Bastoni minacciati di morte con moglie e figlie piccole, polizia consiglia di stare a casaL'arbitro La Penna ha ricevuto minacce di morte a causa della sua direzione nell'incontro tra Inter e Juventus.

Bastoni: “Riconosco di aver sbagliato. Minacce di morte a mia moglie e mia figlia”Bastoni ha ammesso di aver commesso un errore dopo aver ricevuto minacce di morte rivolte a sua moglie e sua figlia, e lo ha fatto in un’intervista alla vigilia della partita di Champions contro il Bodo.

