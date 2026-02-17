Bastoni | Riconosco di aver sbagliato ma ho visto tanta ipocrisia

Bastoni ha ammesso di aver commesso un errore e ha denunciato l'ipocrisia nel mondo del calcio. La sua testimonianza arriva dopo il derby d’Italia contro la Juventus, dove ha vissuto momenti intensi. Alla vigilia della partita di Champions contro il Bodo, il difensore nerazzurro ha spiegato che questa vicenda non lo ha scosso troppo, poiché sa di essere sotto i riflettori e di essere abituato alle critiche continue.

Il difensore nerazzurro parla per la prima volta di quanto accaduto nel derby d’Italia con la Juve. Le sue parole alla vigilia di Bodo-Inter di Champions “Questa vicenda non mi ha segnato più di tanto, siamo persone esposte e dunque abituate a questa gogna mediatica”. Così Bastoni in conferenza stampa, alla vigilia di BodoGlimt-Inter, in merito alle polemiche che si sono scatenate e che lo hanno coinvolto direttamente e pesantemente sia durante che dopo il derby d’Italia con la Juve. Inter-Juve e Kalulu: le parole di Bastoni prima di Bodo-Inter (AnsaFoto) – Calciomercato.it “ Mi spiace più per mia moglie e per mia figlia che si sono ritrovate ad affrontare minacce di morte che non stanno né in cielo né in terra. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Bastoni: “Riconosco di aver sbagliato. Minacce di morte a mia moglie e mia figlia”Bastoni ha ammesso di aver commesso un errore dopo aver ricevuto minacce di morte rivolte a sua moglie e sua figlia, e lo ha fatto in un’intervista alla vigilia della partita di Champions contro il Bodo.

