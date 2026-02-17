Bastoni la moglie rompe il silenzio | Fiera dell’uomo che…
La moglie di Alessandro Bastoni rompe il silenzio e commenta l’episodio che ha portato all’espulsione di Kalulu, pochi giorni dopo il derby d’Italia. Bastoni ha scelto di parlare in conferenza stampa prima della partita di Champions contro il BodøGlimt, concentrandosi sui fatti che hanno scatenato le polemiche. La sua presenza in sala stampa ha attirato l’attenzione dei tifosi, desiderosi di conoscere il suo punto di vista.
A qualche giorno dal derby d’Italia, Alessandro Bastoni ha scelto di parlare. Lo ha fatto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions contro il BodøGlimt, tornando sull’episodio che ha portato all’espulsione di Kalulu e che ha acceso un’ondata di polemiche. Il difensore nerazzurro ha ribadito di aver accentuato il contatto, assumendosi le proprie responsabilità e spiegando di voler voltare pagina dopo giorni particolarmente intensi, dentro e fuori dal campo. Parole che hanno provato a chiudere definitivamente la vicenda, anche alla luce del clima pesante che si è creato attorno alla sua figura.🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Leggi anche: Maltrattamenti, quando la vittima è l’uomo: una sentenza che rompe il silenzio
Caso Bastoni, giudice sportivo squalifica dirigenti Juve per proteste. Il difensore dell’Inter rompe il silenzioIl giudice sportivo ha deciso di squalificare i dirigenti della Juventus dopo che si sono lamentati contro le decisioni arbitrali al termine del primo tempo di Inter-Juventus, gara caratterizzata da forti proteste.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: CorSera - Bastoni turbato dopo Inter-Juve: ecco cosa filtra sulla sua convocazione con l'Italia; Inter-Juve, Marotta rompe il silenzio: Bastoni ha sbagliato, ma eccessiva la gogna mediatica su di noi; Minacce di morte dopo Inter-Juve, l'arbitro La Penna denuncia: indagini in corso; Schira: Il Napoli pensa al rinnovo di Spinazzola, c'è una novità sulla durata.
Bastoni, Cassano lo difende: «Vergognosa la gogna mediatica, la Juventus non può fare la morale»La bufera che ha travolto il derby d'Italia tra Inter e Juventus si protrae ormai da giorni e sembra non avere ancora una fine. Sono intervenuti da ogni dove per commentare il ... ilgazzettino.it
Parla Bastoni: Ho sbagliatoSiamo abituati alla gogna mediatica, di questo si è trattato, commenta il difensore dell'Inter e della Nazionale. Chivu: Possiamo finire con questa storia ... msn.com
Inter-Juve, dopo le polemiche per la simulazione, parla il neroazzurro #Bastoni: "Ho accentuato la caduta, brutta la mia reazione successiva, mi dispiace". Poi parla delle #minacce di morte alla moglie via social. #Tg1 Alfredo Ranavolo facebook
Il mea culpa di Bastoni dopo Inter-Juve: “Ho il diritto di sbagliare e riconoscere l’errore. Assurde le minacce a mia moglie” x.com