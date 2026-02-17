Bastoni | Ho accentuato la caduta al momento del contatto mi dispiaccio per la reazione avuta dopo Ho notato tanta ipocrisia

Bastoni ha ammesso di aver accentuato la caduta al momento del contatto durante il match e si è scusato per la reazione successiva, notando una certa ipocrisia tra i presenti. Ha spiegato che tutti dovrebbero poter sbagliare e riconoscere i propri errori, e ha detto di essere presente proprio per questo motivo. Durante l’intervista, ha sottolineato come le sue azioni siano state influenzate dall’emozione del momento, aggiungendo un dettaglio sul suo stato d’animo.

“L’essere umano deve avere il diritto di sbagliare, ma anche il diritto di riconoscerlo. Io sono qui oggi appositamente per questo”. Inizia così a parlare Alessandro Bastoni, difensore dell’Inter al centro delle polemiche per la simulazione che ha portato all’espulsione di Pierre Kalulu nella partita Inter -Juventus di sabato scorso, conclusasi poi con il punteggio di 3-2. Il difensore italiano ha parlato nella conferenza stampa, che anticipa la partita BodøGlimt -Inter, in programma domani e valida per la Champions League. Il difensore dell’Inter ammette l’errore: “Ho accentuato la caduta al momento del contatto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bastoni: “Ho accentuato la caduta al momento del contatto, mi dispiaccio per la reazione avuta dopo. Ho notato tanta ipocrisia” Bastoni ammette: «Quando ho sentito il contatto con Kalulu ho accentuato la caduta. La cosa che mi dispiace di più è la reazione avuta dopo»Alessandro Bastoni ha ammesso di aver esagerato nella caduta dopo il contatto con Kalulu, spiegando che la sua reazione è stata sbagliata. Bastoni confessa: «Ho accentuato la caduta dopo il contatto con Kalulu, ma il mio vero rimpianto è la reazione successiva»Alessandro Bastoni ha ammesso di aver accentuato la caduta dopo il contatto con Kalulu, motivato da una volontà di ottenere un calcio di rigore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bastoni fa mea culpa dopo la simulazione con Kalulu; Pressing: La moviola di Inter-Juve: tutti gli sbagli di La Penna sul rosso a Kalulu Video; Inter-Juve, moviola: non c'è il rosso per Kalulu, ma è simulazione di Bastoni; Quando il calciatore aiuta l’arbitro, i due precedenti di Miroslav Klose: ‘l’anti-Bastoni’. Bastoni chiede scusa dopo Inter-Juve: «Ho accentuato e dopo ho fatto pure peggio. Ma le minacce alla mia famiglia sono inaccettabili»Alessandro Bastoni chiede scusa dopo Inter-Juventus. Il difensore nerazzurro rompe il silenzio e parla in conferenza stampa alla vigilia di ... msn.com Polemiche Inter Juve, parla Bastoni: Dopo il contatto ho accentuato la caduta, la reazione dopo è stata brutta da vedereIl difensore dell'Inter Bastoni parla per la prima volta dopo le polemiche di Inter Juventus per l'espulsione di Kalulu ... la7.it Bastoni, ecco le scuse: “Contatto accentuato, ho sbagliato”. Chivu lo difende: “Basta moralisti” x.com Bastoni torna a parlare: "Sono qui per ammettere la mia responsabilità, ho sentito un contatto col braccio che è stato accentuato. Ho aspettato qualche giorno per rivedere e per capire le differenze vissute in campo. Mi dispiace di più per il comportamento succ facebook